У Києві до 25 серпня заборонили масові заходи

Це повʼязано з високою загрозою ворожих ракетних ударів.

Київська міська військова адміністрація заборонила проведення масових заходів із 22 по 25 серпня. Це повʼязано з високою ймовірністю ракетних обстрілів з боку росіян.

Про це йдеться в телеграмі КМВА.

"Заборонити проведення масових заходів, мирних зборів, мітингів та інших заходів, повʼязаних із великим скупченням людей. Провести роботу з інформування та доведення до підприємств, установ, організацій та населення міста Києва інформацію щодо безумовного виконання заходів безпеки, використання наявних захисних споруд та укриттів у разі надходження сигналу "Повітряна тривога", – йдеться в дорученні начальника київської міської військової адміністрації генерал-майора Миколи Жирнова.

Із 21 по 24 серпня Київський метрополітен працює для перевезень пасажирів з 6:00 до 21:00. Містян просять планувати свої маршрути з урахування роботи підземки.

Фото: КМВА

Нагадаємо, влада попередила українців, що ворог може активізувати ракетні обстріли напередодні та в День Незалежності. Громадяни мають пильнувати за сигналами повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Крім того, окупанти можуть провести 24 серпня судилище над українськими військовополоненими з Азовсталі.