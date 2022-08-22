Росіяни затримують дітей на Луганщині, за звільнення вимагають відправити когось із родичів на фронт

Батьків підлітків ставлять перед вибором: “якщо не дитина, то хто замість неї піде на фронт?”

В окупованих населених пунктах Луганської області до військової справи залучають дітей.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“Я неодноразово розповідав, до яких методів вдаються окупанти, аби примусово мобілізувати чоловіків призовного віку. Зараз там і працювати майже нікому, як от на шахті у Довжанську, звідки мобілізували 430 працівників, а скоро дійде до того, що жінкам ні з ким буде одружуватися. Втім, дітей, які вже підросли, росіяни почали готувати до війни”, – розповів Гайдай.

За його інформацією, у Біловодському районі в день 225-річчя утворення села Новодеркул відбулося “урочисте прийняття присяги та посвячення в учасники так званого воєнно-патріотичного руху “Молода гвардія” 30 дітей шкільного віку”.

“Чи розуміли вони майбутні наслідки того, що відбулося? Навряд чи. Батьки, точніше матері, можливо. Але дітей на захід вони пустили і покірно спостерігали за абсурдом, який породжує смерть”, – зазначив Гайдай.

Він додав, що жителі Луганська повідомляють про неодноразові випадки зникнення дітей віком від 14 до 18 років. Їх затримують до встановлення особистості. Процедура триває не 72 години, як зазвичай, а доки за дитиною не прийде батько або брат, яких ставлять перед вибором: “Якщо не дитина, то хто замість неї піде на фронт?”.

Нагадаємо, минулої доби на Луганщині ЗСУ відбили п’ять масованих атак військових РФ, тривають бої на шістьох напрямках.