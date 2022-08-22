СБУ викрила коригувальників, які передавали розвіддані про позиції "HIMARS" на східному фронті

За процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури чоловікам повідомлено про підозру в колабораційній діяльності.

У ході контрдиверсійної "зачистки" прифронтових районів Донеччини СБУ затримала двох інформаторів ворога, які коригували ракетні удари по території регіону.

Про це повідомляє пресслужба СБУ на офіційному Telegram-каналі.

"Зловмисники розвідували та передавали окупантам точні координати місць дислокації особового складу і техніки ЗСУ, у тому числі бойових позицій реактивних артилерійських систем HIMARS", –йдеться в повідомленні.

Крім того, вони збирали інформацію про геолокацію та функціонування місцевих об’єктів критичної інфраструктури.

Встановлено, що за їхньою "наводкою" агресори здійснили обстріл по водозабірній системі в місті Селидове.

Фото: Офіс Генерального прокурора

Одержану розвідінформацію зловмисники передавали через одного з посадовців так званої народної міліції "ДНР", надаючи йому фото з позначками об’єктів на електронних картах.

Слідчі СБУ повідомили обом зловмисникам про підозру в колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Суд обрав затриманим міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше СБУ завершила розслідування щодо ексспівробітника, який у 2014 році очолив "внутрішні війська терористів "ДНР".