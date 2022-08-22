Шольц перед повномасштабною війною говорив Путіну, що Україна не стане членом НАТО в найближчі 30 років

Канцлер Німеччини намагався переконати Путіна, що Альянс не є загрозою.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц до початку повномасштабного вторгнення Росії на українські землі заявляв Володимиру Путіну, що Україна не вступить до НАТО найближчі 30 років.

Таку заяву Шольца опублікувало Die Welt.

Канцлер ФРН вважає, що Путін здійснив напад на Україну з абсолютно абсурдних причин. У розмові перед вторгнення він намагався переконати Путіна, що Альянс ніколи не був загрозою для Росії, а Україна протягом найближчих десятиліть його членом не стане.

"Цього (вступу України до НАТО. – Ред.) не відбудеться в найближчі 30 років", – передав адресовані Путіну слова Шольц журналістам.

Абсурдними путінськими ідеями канцлер Німеччини назвав те, що Україна й Білорусь "не мають бути окремим державами".

Зустріч Шольца з Путіним проходила 15 лютого 2022 року. Про те, що питання вступу України до НАТО не є актуальним, канцлер говорив і в Києві 14 лютого.

Нагадаємо, курс України на вступ до НАТО прописано в Конституції України. Після початку великої війни президент Володимир Зеленський неодноразово вказував на очевидність того, що Альянс надавати Україні членство найближчим часом не збирається. Тому необхідно будувати нові гарантії безпеки.