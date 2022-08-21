США нададуть Україні високоточні далекобійні снаряди Excalibur, - ЗМІ

На випробуваннях 2020 року за допомогою Excalibur вдалося вразити ціль на відстані 70 км.

Сполучені Штати Америки планують надати Україні високоточні снаряди Excalibur для артилерії.

Про це повідомляє видання Politico із посиланням на поінформовані джерела.

За словами одного зі співрозмовників, Excalibur планується включити в один з нових пакетів допомоги. Ці снаряди не були включені до останнього траншу допомоги на $775 млн.

Журналісти зазначають, що ця високоточна зброя дозволить українцям вражати закопані російські позиції та командні пункти.

Excalibur – високоточний керований снаряд збільшеної дальності, має GPS-наведення. Вартість одиниці – до $70 000. Використовуються для артилерії "натовського" 155 мм калібру, здатні вражати цілі на відстані 35+ км. На випробуваннях 2020 року за допомогою Excalibur вдалося вразити ціль на відстані 70 км. Однак, тоді використовувалася новітня гаубиця ERCA.

У квітні про постачання Excalibur також публічно заявляла Канада.

Нагадаємо, США оголосили про новий пакет допомоги на $775 млн для України. До нього увійдуть ракети для HIMARS, 16 гаубиць із боєприпасами, 1000 Javelin, 1500 важких ПТРК, безпілотники та інша зброя.

Раніше 20 високопоставлених американських військових та дипломатів написали відкритого листа президентові США Джо Байдену, в якому закликали його негайно надати Україні все необхідне для перемоги над Росією, включно з ракетами HIMARS із дальністю дії 300 км та ефективні засоби протиповітряної та протиракетної оборони.