На Запоріжжі в евакуаційній черзі померла жінка

Разом з майже 4 тисячами людей вона намагалась виїхати з окупації на підконтрольну Україні територію.

В евакуаційній черзі на виїзд з окупованої території Запорізької області через створені окупантами нелюдські умови померла жінка.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров.

"Ще одне життя забрали рашисти, які не пропускають по декілька днів евакуаційні колони з окупованих територій до Запоріжжя. Сьогодні в черзі авто у Василівці загинула жінка. Разом з майже 4 тисячами людей вона намагалась виїхати з окупації на підконтрольну Україні територію. Проте не витримала очікування у нелюдяних умовах, які ворог створив на своїх блокпостах", - написав він.

Федоров додає, що кількість смертей, які зафіксовано в евакуаційних колонах, вже перевищила десяток.

"Проте окупантів це не бентежить - щодня вони знущаються з наших людей, які бажають втекти від "русского мира". Не пробачимо жодної смерті, жодної скаліченої долі! Віримо, що кожен окупант знайде на нашій землі тільки смерть", - додав міський голова.

Нагадаємо, під час обстрілу російськими окупантами с. Шевченківське Запорізького району була тяжко поранена восьмирічна дитина.