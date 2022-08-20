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Російська армія протягом доби обстріляли чотири громади на Сумщині

Попередньо − без жертв та руйнувань.

Російська армія протягом доби обстріляли чотири громади на Сумщині
Фото: Дмитро Живицький

Російська армія протягом доби обстріляла чотири громади у Сумській області.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Буринську громаду  окупанти обстріляли близько 15:00 з території РФ, ймовірно зі ствольної артилерії − 4 прильоти. 

Артобстріл продовжився о 17:25 − іще 4 прильоти.

Білопільська громада: після 16 години ворог вдарив з мінометів − 4 прильоти, а з 16:40 було випущено ще 12 мін.

У Хотінській громаді після 16:30 зафіксовано 10 пострілів (попередньо з КПВТ).

По Зноб-Новгородській громаді о 18.15 росіяни били ймовірно з САУ, там зафіксовано 8 прильотів.

Попередньо − без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, у Білопільській громаді Сумської області на міні підірвався автомобіль "ЗІЛ", який рухався по узбіччю дороги. Водій "ЗІЛа" загинув на місці.

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