Вона триватиме з 19:00 до 07:00.

У Харківській області змінився час комендантської години. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

З 22 серпня 2022 року комендантська година триватиме з 19:00 до 07:00 наступного дня.

“А протягом Дня Незалежності комендантська година триватиме із 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня. Просимо з розумінням поставитися до таких заходів та підготуватися до перебування вдома та укриттях – це наша безпека”, – зазначив голова ОВА.

У цей час заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватися вулицями пішки чи транспортом.

“День Незалежності – це про наше ДНК. Це те, що ми захищали, захищаємо й буде защихати. Не дамо ворогу шансів на жодні провокації. Тому у свято нашої незалежності будемо максимально пильними”, – додав Синєгубов.

Нагадаємо, з 1 вересня в Києві запровадять нові перепустки для пересування транспортних засобів під час дії комендантської години. Наразі триває процес заміни.