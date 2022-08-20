Голова парламентського комітету зауважив, що це за позбавлення "тіньовиків" можливості "красти акциз від тютюну та горілки в армії".

Директору Департаменту контролю за підакцизними товарами Державної податкової служби Олександрові Ярмоленку невідомі залишили "послання".

Про це повідомив у своєму Telegram голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Традиційним для бандитів способом. Вінок і розлита кров. Поруч із дитячим візком. Дуже символічно. Користуючись нагодою, передаю привіт бандитам і злодіям, позбавленим можливості красти акциз від тютюну та горілки в армії і, судячи з реакції, дуже обуреним", - написав Гетманцев.

Фото: Telegram/Данило Гетманцев

Фото: Telegram/Данило Гетманцев

Він наголосив, що такий "подарунок" під дверима - це "найкраще визнання результатів роботи" акцизного департаменту під керівництвом Ярмоленка.

Також Гетманцев закликав правоохоронців відреагувати на погрози.

Нагадаємо, у 2021-му лише за півроку з незаконного обігу було вилучено підакцизних товарів на суму майже 2,1 млрд грн.