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Рада провалила розгляд урядового законопроєкту про повернення акцизу на пальне

За проголосувлаи лише 218 депутатів із 226 необхідних. 

Рада провалила розгляд урядового законопроєкту про повернення акцизу на пальне
Ілюстративне фото
Фото: facebook/Олександр Корнієнко

Народні депутати на пленарному засіданні 16 серпня двічі не дали необхідної кількості голосів за внесення законопроєкту про повернення акцизного податку на пальне до порядку денного та скорочення строків подання альтернативних проєктів.

Про це LB.ua повідомив нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Парламент двічі провалив голосування за включення у порядок денний 7668 про повернення акцизного податку на пальне на рівні 100 євро/1000 літрів", – повідомив нардеп.

За його словами, за внесення до порядку денного проєкту проголосували двічі лише 218 депутатів (при 226 мінімально необхідних).

Результати голосування по фракціях:

  • СН – 186
  • ЕС – 0
  • Батьківщина – 0
  • Платформа за життя та мир – 0
  • За майбутнє – 5
  • Голос – 0
  • Довіра – 15
  • Відновлення України – 8
  • Позафракційні – 4

"Ледве набрав голоси («за» 228) на включення у порядок денний та скорочення строків подання альтернативних – 7669 – про бюджетні зміни, які прибирають норму про те, що гроші дорожнього фонду можуть йти тільки на військові потреби та виплату боргів", – додав депутат.

Нагадаємо, за законопроєкт законопроєкт про часткове повернення акцизу на пальне, який діяв до повномасштабного вторгнення, виступав Кабмін. 

Мінінфраструктури ініціювало часткове повернення ставок акцизу на бензин та дизель на рівні 100 євро/1000 літрів. До повномасштабного вторгнення ставки на бензин та дизель складали 213,5 та 139,5 євро відповідно, тобто майже у два та півтора раза більше. При цьому у Євросоюзі мінімальний рівень акцизу встановлюється Директивою 2003/96/ЄС і на сьогодні мінімальна ставка акцизу на бензин за нею становить 359 євро за 1000 літрів.

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