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На Донеччині вже зібрали 70% врожаю зернових

Жнива сповільнилися через погодні умови.

На Донеччині вже зібрали 70% врожаю зернових
Фото: EPA/UPG

Жнива на неокупованій території Донецької області завершуються. Вже зібрано 70% врожаю.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

В адміністрації зазначили - до початку повномасштабного вторгнення Росії планували засіяти 1 мільйон 41 тисячу гектарів сільськогосподарських угідь. Натомість довелося проводити посівну на 313 тисячах га.

"Наразі на неокупованій території засіяно 313 тисяч гектарів зернових та зернобобових, 197 тисяч гектарів соняшника та 54 тисячі гектарів інших культур", - додали в ОВА.

На тимчасово окупованій частині Луганщини станом на 24 лютого було засіяно 110 тисяч га озимої пшениці та 15 тисяч га озимого ріпаку. Під посіви інших культур залишалось 355 тисяч гектарів.

Яка ситуація зі жнивами та посівною нині - невідомо.

Нагадаємо, наприклад, у Миколаївській області зібрали 80% врожаю. Наразі розпочинається підготовка посівної озимих.

За даними Мінагрополітики, в Україні вже зібрано 20,8 млн тонн зерна нового врожаю. Дві області - Миколаївська та Закарпатська - повністю завершили збирання культур ранньої групи.

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