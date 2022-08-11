​Усі виплати за липень військовослужбовці отримають у повному обсязі та на 15% більші, — Маляр

Усі грошові виплати за липень українські військовослужбовці отримають у повному обсязі та на 15% більше. Щоправда, цього місяця кошти надійдуть на 2-3 тижні пізніше.

Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає кореспондент LB.ua.

«Стосовно грошового забезпечення, то у попередні місяці ми вибудовували ритм, щоб у першій половині місяця були переказані кошти так званого мирного часу. Це посадові оклади, виплати за військові звання та вислугу років. У другій половині місяця ми фінансували додаткові виплати під час воєнного стану та безпосередню участь у бойових діях у розрахунку 30 та 100 тис. грн», — заявила вона.

Маляр наголосила, що усі виплати очікуються наприкінці серпня.

«Відповідні розрахунки Міноборони вже зроблені. Це відбувається відповідно до змін до бюджету. Це закон, який має ухвалити Верховна Рада. Ми розуміємо, що зараз екстремальна ситуація в економіці. Дуже багато складних питань, що вирішує уряд. Але в цих умовах оборона залишається беззаперечним пріоритетом. Тому наші воїни отримають усі належні кошти. Однак частина з них надійде на 2-3 тижні пізніше, ніж це було до цього», — підкреслила вона.

За її словами, за липень у порівнянні з червнем очікується зростання загального об’єму виплат на 15%. Сумарно ці виплати будуть на рівні 70 млрд грн.

Нагадаємо, на початку серпня в Міноборони повідомили, що грошове забезпечення ЗСУ за липень буде збільшено до 15%. А через технічні причини затрималося менш ніж 5% коштів.