Інвестори у зовнішній борг України відтермінували платежі до 2024 року, можлива пролонгація ще на рік, - Шмигаль

Наша держава заощадить на виплатах майже $6 млрд.

Інвестори в зовнішній борг України погодилися відтермінувати платежі до 2024 року з можливою пролонгацією ще на рік.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він подякував за такий крок на підтримку нашої держави, а також висловив вдячність країнам G7.

"Україна заощадить на виплатах майже 6 млрд доларів. Ці кошти допоможуть нам зберегти макрофінансову стабільність, посилити стійкість української економіки та збільшити міць нашої армії", - зазначив Шмигаль.

За його словами, власники цінних паперів державних компаній Укренерго й Укравтодору так само погодилися відтермінувати виплати.

Прем'єр додав, що таке рішення інвесторів дозволить Україні краще підготуватися до опалювального сезону та ефективніше відновлювати зруйновану Росією інфраструктуру.

Нагадаємо, 20 липня група кредиторів України з країн G7 та членів Паризького клубу кредиторів повідомила, що готова відстрочити виплату основної суми боргу та відсотків до кінця 2023 р. Відстрочка може бути продовжена ще на рік, до кінця 2024 р.

В уряді підрахували, що Україна зекономить близько 200 млрд грн через відтермінування виплат по зовнішніх зобов’язаннях.