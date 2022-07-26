Україна зекономить до 200 млрд грн через відтермінування виплат кредиторам, - Шмигаль

Україна зекономить близько 200 млрд грн через відтермінування виплат по зовнішніх зобов’язаннях.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, світ розуміє "безпрецедентний масштаб викликів, з якими зараз зіштовхнулася Українська держава".

"Тому ми провели чесну розмову з нашими кредиторами та заручилися їхньою підтримкою в питанні відтермінування виплат по зовнішніх зобов’язаннях України до кінця 2023 року із можливістю продовжити цей термін ще на рік", - сказав прем'єр.

За його словами, зекономлені кошти скерують на першочергові потреби: виплати військовим, пенсії, соціальні програми, підтримку економіки.

Шмигаль додав, що уряд продовжує "десятки перемовин" щодо розширення програм фінансової та цільової підтримки України.

Нагадаємо, 20 липня група кредиторів України з країн G7 та членів Паризького клубу кредиторів заявила, що готова відстрочити виплату основної суми боргу та відсотків до кінця 2023 р. Відстрочка може бути продовжена ще на рік, до кінця 2024 р.

Учора Рада директорів ЄІБ затвердила фінансову допомогу для України в розмірі €1,59 млрд. Кошти виділяють для фінансування інфраструктури та нагальних потреб.