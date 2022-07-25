ЄІБ негайно надасть Україні 1 млрд євро, - фон дер Ляєн

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) затвердив фінансування для України у розмірі 1,59 млрд євро.

Про це написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

“ЄІБ за бюджетної підтримки ЄС схвалив 1,59 млрд євро фінансування для України, з яких 1 млрд буде надано негайно. Це допоможе відбудувати інфраструктуру, відновити надання послуг і підтримати майбутні енергетичні, транспортні та освітні проекти”, – написала вона в твіттері.

🇺🇦 The @EIB, with EU budget support, approved €1.59 billion of financing for Ukraine, with €1 billion to be released immediately.



It will help rebuild infrastructure and resume services. And support energy, transport and education projects for the future.



We #StandWithUkraine pic.twitter.com/haiCTephri — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 25, 2022

Раніше повідомлялось, що Європейський союз готовий надати Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги, що допоможе задовольнити нагальні потреби України.