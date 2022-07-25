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ЄІБ негайно надасть Україні 1 млрд євро, - фон дер Ляєн

Гроші призначені на відбудову інфраструктури та підтримку низки проєктів.

ЄІБ негайно надасть Україні 1 млрд євро, - фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляен
Фото: EPA/UPG

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) затвердив фінансування для України у розмірі 1,59 млрд євро.  

Про це написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

“ЄІБ за бюджетної підтримки ЄС схвалив 1,59 млрд євро фінансування для України, з яких 1 млрд буде надано негайно. Це допоможе відбудувати інфраструктуру, відновити надання послуг і підтримати майбутні енергетичні, транспортні та освітні проекти”, – написала вона в твіттері.

 

Раніше повідомлялось, що Європейський союз готовий надати Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги, що допоможе задовольнити нагальні потреби України.

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