Нафтогаз попередив про "жорсткий дефолт" за євробондами

Нафтогаз попереджає про ризики для компанії та держави в разі свого "суворого дефолту".

НАК "Нафтогаз України" повідомляє про наявність на її рахунках необхідної суми для виплати за єврооблігаціями та очікує відповіді уряду на прохання погодити цю виплату у зв'язку зі значними ризиками в разі відмови від неї.

Про це повідомляє Інтерфакс Україна.

"У своїх зверненнях до уряду національна компанія повідомила про те, що на рахунках компанії є кошти для здійснення виплат, а також про можливі ризики для неї та для держави загалом у разі "суворого дефолту" (порушення зобов'язань із виплат), який настане, якщо уряд не погодить Нафтогазу виплату власникам облігацій", − йдеться в пресрелізі компанії.

Згідно з ним, оскільки пропозиція щодо відтермінування виплат за єврооблігаціями, зумовлена позицією уряду спрямувати ці кошти на імпорт газу, не підтримана власниками єврооблігацій, наявні умови щодо єврооблігацій зберігають чинність, і відповідні виплати основної суми заборгованості та відсотків мають бути отримані власниками облігацій 26 липня (у пільговий період).

У пресрелізі зазначається, що на виконання рішення уряду від 21 липня, а також на виконання зобов'язань національної компанії з виплат за єврооблігаціями, 22 липня 2022 року фінансовий директор Нафтогазу, а 23 липня 2022 року вже голова правління Нафтогазу, відповідно до рішення правління, звернулися до Кабміну за погодженням цих виплат.

"На момент виходу цього пресрелізу Нафтогаз не отримав погодження уряду і відповідно не може перерахувати кошти для виплат власникам облігацій", − констатується в повідомленні.

НАК також зазначила, що на виконання рішення уряду готує новий проєкт угоди щодо отримання згоди власників єврооблігацій на відтермінування виплат, що повною мірою відповідає вимогам уряду.

Компанія також нагадала, що у травні цього року міжнародні аудитори підтвердили, що Нафтогаз знову став прибутковим за результатами 2021 року і що Нафтогаз може проводити безперервну діяльність у 2022 році, зокрема, підтримуючи платоспроможність навіть попри повномасштабну війну, а відповідна фінансова звітність була затверджена Кабміном.

На сьогодні на ринку є три випуски єврооблігацій Нафтогазу, всі вони були розміщені у 2019 році: у липні − трирічні на $335 млн під 7,375% та п'ятирічні на EUR600 млн під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР), а у листопаді − 7-річні на $500 млн із прибутковістю 7,625%. Дата погашення випуску на $335 млн − 19 липня 2022 року, на цю саму дату припадає виплата відсотків за цими паперами та єврооблігаціями-2024.

Нафтогаз пропонував виплатити всі купони за єврооблігаціями-2022 та 2024 19 липня 2024 року і того самого дня погасити єврооблігації-2022. А купони за єврооблігаціями-2026 НАК хотіла б виплатити 8 листопада 2024 року.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" повідомив про відмову власників його єврооблігацій прийняти запит на згоду про відтермінування виплат на два роки та плани вийти з новою пропозицією у зв'язку із забороною уряду на проведення виплат за наявними умовами та дорученням змінити ці умови.