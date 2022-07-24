120 млн грн зібрали на реанімобілі на Саміті перших леді та джентльменів

У заході взяли участь 23 перших леді, а сам захід відбувся у форматі телемосту між п’ятьма державами.

На Саміті перших леді та джентльменів, який відбувся з ініціативи дружини Президента України Олени Зеленської зібрали 120 мільйонів гривень на реанімобілі.

Про це йдеться на сайті Офісу Президента.

В ОП кажуть - такі автомобілі швидкої допомоги обладнані всім необхідним, щоб довезти до медзакладу важкопоранених. Вони можуть їхати і по бездоріжжю.

В авто є кисневі балони, кардіомонітори та дефібрилятори, а також електрокардіографи й апарати штучної вентиляції легень. Один такий реанімобіль вартує орієнтовно 100 тис. євро.

На момент завершення Саміту загальна сума зборів становила майже 120 млн грн. Однак збір коштів продовжується через фандрейзингову платформу United24.

У заході, за інформацією Офісу Президента України, взяли участь 23 перших леді. Це дружини лідерів Австрії, Белізу, Бельгії, Греції, Держави Ізраїль, Еквадору, Ісландії, Іспанії, Канади, Латвії, Литви, Північної Македонії, Польщі, Сербії, США, Туреччини, Франції, ФРН, Чорногорії, а також Її Королівська Величність Спадкоємна Принцеса Ліхтенштейну та дружина Президента Європейської ради.

Фото: Офіс Президента України

Саміт пройшов у форматі телемосту між п’ятьма державами. Головну студію розмістили у Києві на території Софії Київської, чотири інші – у Варшаві, Брюсселі, Вашингтоні та Лондоні.

Захід транслювався у понад 20 країнах світу.

Головною метою саміту було обговорення повоєнного майбутнього України і світу, а також збір коштів на реанімобілі.

Нагадаємо, збирати гроші на реанімобілі на платформі United24 почали 21 липня.

Загалом за два місяці роботи платформи вдалося залучили понад 2,2 млрд грн внесків.