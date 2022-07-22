НБУ відкликає ліцензію і ліквідовує "Мегабанк"

Нацбанк України ухвалив рішення відкликати ліцензію і ліквідувати АТ "Мегабанк".

Про це повідомили на сайті НБУ.

"Національний банк України, керуючись вимогами статті 15 Закону України "Про Національний банк України", статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статті 44 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", зважаючи на пропозицію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ухвалив рішення від 21 липня 2022 року № 362-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "МЕГАБАНК", - йдеться в повідомленні.

У червні Національний банк хвалив рішення віднести "Мегабанк" до категорії неплатоспроможних. Установа не привела свою діяльність до вимог законодавства України, зокрема - нормативно-правових актів Нацбанку.

Нагадаємо, у грудні 2021-го НБУ оприлюднив результати стрес-тестування банків України. "Мегабанк" був одним із тих банків, які могли б зіткнутися з нестачею капіталу.

У 2018 році в Харкові найбільші автодилери звинуватили "Мегабанк" у підробці документів і рейдерському захопленні майна. Офіційні дилери автомобілів "Тоyota" і "Lexus" несподівано дізналися, що є боржниками фінустанови, а все їхнє майно - салони, СТО, автомобілі - під арештом.