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В Україні вже зібрали 6,5 млн тонн нового врожаю, – Мінагрополітики

Наразі збирання культур провели на площі понад 2,1 млн га.

В Україні вже зібрали 6,5 млн тонн нового врожаю, – Мінагрополітики
Фото: Telegram/Валентин Резніченко

За оперативними даними з областей, в Україні вже зібрали 6,5 млн тонн зерна нового врожаю.

Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики і продовольства.

Понад мільйон тонн зерна зібрали вже Дніпропетровська, Миколаївська та Одеській області.

За даними міністерства, збирання ранніх зернових та зернобобових культур проведено на площі 2,1 млн га. Це 18% від усіх засіяних. Гороху обмолочено на понад 59% площ, а ріпаку – на третині.

Наразі вдалося зібрати:

  • пшениці – 3,8 млн тонн із 2,1 млн га;
  • ячменю – 2,5 млн тонн із 811,4 тис. га;
  • гороху – 126,8 тис. тонн із 75 тис. га.

"Крім того, аграрії всіх областей проводять збирання озимого ріпаку, який обмолочено на площі 400 тис. га, (33%) намолочено 896,4 тис. тонн насіння при урожайності 22,4 ц/га", – додали в Мінагрополітики.

Нагадаємо, майже 70 тисяч тонн зерна росіяни відібрали у фермерів Луганщини і вивезли на Кубань. А на Дніпропетровщині понад 400 гектарів посівів згоріли від ворожих обстрілів.

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