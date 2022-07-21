Проте за умови розблокування портів повернеться до зростання у 2023-24 роках.

У Національному банку прогнозують, що за підсумками поточного року економіка України скоротиться на третину.

Про це під час монетарного брифінгу повідомив голова Нацбанку Кирило Шевченко.

"Економіка України скоротиться на третину у 2022 році, але за умови розблокування чорноморських портів повернеться до зростання у 2023-2024 роках", − заявив він.

За словами голови НБУ, повномасштабний напад Росії призвів до різкого зниження економічної активності в Україні. На початку війни третина підприємств зупинила діяльність. Причини цього – фізичні руйнування та тимчасова окупація цілих регіонів, високий рівень невизначеності та ризиків, розірвання логістичних і виробничих зв’язків, вимушена масова міграція населення. Однак уже з квітня економічна активність почала пожвавлюватися, бізнес та населення поволі адаптуються до нових умов діяльності. Цьому сприяло також звільнення північних областей та зменшення кількості регіонів з активними бойовими діями.

"У результаті за підсумками другого кварталу, за оцінками Національного банку, падіння економіки було близьким до 40%", − зазначив Кирило Шевченко.

Він додав, що бойові дії на Сході та Півдні, руйнування інфраструктури в інших регіонах, блокада морських портів і низький попит у більшості секторів стримуватимуть відновлення економіки й у наступні місяці. Значний внесок у падіння ВВП матимуть зниження активності в сільському господарстві через тимчасову окупацію та мінування земель, втрати техніки та елеваторів, а також подекуди несвоєчасна і недостатня обробка земель добривами і засобами захисту рослин. У результаті цього року економіка скоротиться на третину. Із завершенням активної фази війни очікується помірне посилення споживчого попиту, налагодження технологічних та логістичних процесів, пожвавлення інвестиційної діяльності, у тому числі завдяки перспективам євроінтеграції України.

"За очікуваннями Нацбанку, темпи відновлення економіки України у 2023–2024 роках становитимуть близько 5-6% на рік", − підсумував Шевченко.

Раніше заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук говорив про те, що за підсумками 2022 року ВВП України скоротиться щонайменше на третину, а інфляція перевищить 20%.