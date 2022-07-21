СБУ повідомила про підозру «судді ДНР», який засудив до смерті іноземних військовополонених

Слідчі Служби безпеки підготували достатню доказову базу і повідомили про підозру судді "апелляционной палаты верховного суда "ДНР", який усупереч вимогам міжнародного права засудив до смертної кари двох громадян Великої Британії та одного громадянина Королівства Марокко.

Про це повідомляє українська спецслужба на своєму офіційному Telegram-каналі.

СБУ інформує, що іноземці офіційно захищали Україну. Вони добровільно вступили до ЗСУ і героїчно стримували російську навалу на Донеччині, поки не потрапили у полон у квітні 2022 року.

"Своїм «вироком» псевдосуд терористичної організації «ДНР» порушив норми міжнародного законодавства. А саме: вимоги Додаткового протоколу до Женевських конвенцій, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, цей псевдосуд порушив імунітет комбатантів (право осіб, що входять до складу збройних сил сторони конфлікту, брати безпосередню участь у воєнних діях) та позбавив їх права на неупереджене та нормальне судочинство.

Наразі слідчі СБУ заочно повідомили псевдосудді про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб). Триває досудове слідство за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що британець Ейден Еслін, якого захопили росіяни, оскаржив смертну кару.

Також британський гуманітарний працівник Пол Юрі загинув у полоні «ДНР».