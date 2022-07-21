Росія використала понад половину запасів ракет до "Іскандерів", "калібірів" і повітряного базування, – розвідка

Однак вона має багато запасів радянських зразків.

За оцінкою воєнної розвідки України, Росія використали 55-65% запасів систем "Іскандер", ракет "Калібр", крилатих ракет повітряного базування.

Про це повідомив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький на брифінгу.

"Це тих запасів, які були до війни.Найбільше використано балістичних ракет до комплексу "Іскандер", і через те ви бачите, що ми давно вже не бачили застосування цієї ракети", – зазначив він.

Скібіцький зауважив, що багато високоточного російського озброєння було іноземного виробництва, тож після санкцій Росія не може поповнювати ці запаси. Однак вона все ще має дуже великі запаси радянського озброєння, зокрема й крилатих ракет Ф-22. Ці ракети двічі вже застосовувались із території Білорусі.

Також РФ має "смерчі", "урагани", авіабомби – підрахувати, скільки їх у неї, складно.

Нагадаємо, що Росія намагається відновити виробництво озброєння. Втім чимало підприємств простоюють через брак деталей.