В Україні ліквідовано вже 38 850 російських військових і понад 1700 танків

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.07, за даними Генштабу, склали орієнтовно склали близько 38850 (+100 за добу) осіб особового складу. Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському напрямку.
Інші втрати складають:
- танків ‒ 1704 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3912 (+7) од,
- артилерійських систем – 859 (+3) од,
- РСЗВ - 251 (+1) од,
- засобів ППО - 113 (+0) од,
- літаків – 221 (+0) од,
- гелікоптерів – 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 710 (+7),
- крилатих ракет - 167 (+0),
- кораблів/катерів - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2781 (+6) од,
- спеціальної техніки - 72 (+2).
Нагадаємо, ракетно-артилерійські підрозділи оперативного командування “Південь” виконали понад 200 вогневих завдань, унаслідок яких вороже військо втратило 111 рашистів.