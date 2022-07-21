В Україні ліквідовано вже 38 850 російських військових і понад 1700 танків

За добу знищено ще 100 окупантів.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.07, за даними Генштабу, склали орієнтовно склали близько 38850 (+100 за добу) осіб особового складу. Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському напрямку.

Інші втрати складають:

танків ‒ 1704 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 3912 (+7) од,

артилерійських систем – 859 (+3) од,

РСЗВ - 251 (+1) од,

засобів ППО - 113 (+0) од,

літаків – 221 (+0) од,

гелікоптерів – 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 710 (+7),

крилатих ракет - 167 (+0),

кораблів/катерів - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2781 (+6) од,

спеціальної техніки - 72 (+2).

Нагадаємо, ракетно-артилерійські підрозділи оперативного командування “Південь” виконали понад 200 вогневих завдань, унаслідок яких вороже військо втратило 111 рашистів.