Ворог вночі випустив сім ракет по Миколаєву, на Херсонщині за кілька днів вигоріло понад 230 га пшениці, – зведення від ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Вінничині, Одещині, Полтавщині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині.

Сумську область вкотре росіяни обстріляли минулої доби – Шалигинську, Есманьську, Білопільську громади. По Новослобідській громаді надвечір росіяни відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню, на щастя, без жертв. Інформація щодо наслідків уточнюється. Про це йдеться у зведенні від обласних військових адміністрацій.

Ворог також знову обстріляв Нікопольський район Дніпропетровської області. Ударив з "Градів" по Червоногригорівській громаді. Попередньо, без жертв та руйнувань.

Вночі окупанти завдали ударів по Чугуївському району Харкова, внаслідок обстрілу сталося часткове руйнування будівлі комплексу водопідготовки комунального підприємства, постраждалих немає. Протягом доби ворог обстрілював Харків, Чугуївський та Богодухівський, Ізюмський райони. Через обстріли зруйновані об’єкти інфраструктури, горіли приватні домоволодіння, сміттєзвалища, поля із пшеницею. За добу по області: 11 постраждалих від російської агресії, троє загиблих, серед них 13-річна дитина.

На Луганщині населені пункти, в яких наші захисники тримають оборону, зазнали двох потужних ракетних ударів, чотирьох тривалих артилерійських атак, п’ятьох обстрілів із мінометів, а також спроби танкового наступу. У соцмережах повідомляється про продовження підготовки до "рефендуму" та роботи "волонтерських пікетів", що розповсюджують газету "Республика". На окупованих територіях розпочато підбір кандидатів у члени виборчих комісій.

В Донецькій області протягом доби – обстріл усієї лінії фронту. Вночі окупанти зруйнували дві школи – у Краматорську та Костянтинівці. Крім того, обстріляли промислову частину Краматорська – підприємства СКМЗ та НКМЗ. Значної шкоди завдали Бахмуту: там вкотре обстріляна центральна частина міста. У Торецьку на подвір'я приватного будинку прилетіла ворожа ракета. На щастя, не розірвалася. Крім того, касетним боєприпасом рашисти обстріляли Іванівку Черкаської громади, пошкодили приватний будинок. За добу – одна людина загинула, пʼять поранених цивільних.

Вночі російські окупанти випустити по Миколаєву сім ракет С-300. За попередньою інформацією, відомо про влучання в об’єкт інфраструктури, АЗС, газогін та складське приміщення. На цей час відомо про одного постраждалого. Детальна інформація уточнюється.

Вночі під обстрілами в області було с. Широке. Внаслідок потрапляння в житловий будинок є один загиблий. Також влучання були за межами населених пунктів громади. Крім того, вночі були обстріли у Баштанській громаді. Зафіксовано потрапляння в сільські населені пункти. Частина снарядів залишилася нерозірваною. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється. Продовжуються обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Також під постійними обстрілами залишаються села, що на лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих наразі відсутня. Дані щодо руйнувань житлових будинків уточнюються.

Вночі на Херсонщині були гучні вибухи та вистріли. Гучно було і у Чорнобаївці та у більшій частині Бериславського району. Знову десятки сіл Великоолександрівської, Калинівської, Нововоронцовської та інших тергромад потерпали від обстрілів, практично всі будинки в окупованих селах пошкоджені. Внаслідок постійних боїв на території області продовжують горіти поля із врожаєм та лісові зони. За офіційною інформацією, лише за кілька останніх днів вигоріло понад 230 гектарів пшениці у Бериславському та Генічеському районах, а також близько 10 гектарів лісу поблизу міста Олешки.

Нагадаємо, ворог працює над створенням умов для наступу на Бахмут. Противник намагався штурмувати територію Вуглегірської ТЕС, але безуспішно. Українські воїни змусили окупантів до втечі. В районі Новолуганського бойові дії тривають. Для викриття вогневих позицій Сил оборони на окремих напрямках ворог задіяв диверсійно-розвідувальні групи.