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Ворог завдав ракетних і артилерійських ударів по частині Луганщини, яка лишається неокупованою

Росіяни прагнуть розвинути наступ на Бахмут, але в кожному населеному пункті їм чинять опір.

Ворог завдав ракетних і артилерійських ударів по частині Луганщини, яка лишається неокупованою
Наслідки обстрілів Луганської області
Фото: Сергій Гайдай у ТГ

Неокуповані населені пункти Луганської області 20 липня зазнали двох потужних ракетних атак, чотирьох артилерійських обстрілів і пʼятьох обстрілів з мінометів.

Вони також переживають наслідки танкового наступу. Голова ОВА Сергій Гайдай припускає, що на Луганщині не лишилося жодного квадратного метра землі, який би не був вражений російською армією. 

"Окупанти намагаються розвинути наступ на Бахмут, але на їхньому шляху не степ, і ніхто привітно не зустрічає незваних гостей. У кожному, навіть маленькому, населеному пункті росіянам чинять гідний опір", – зазначив він. 

Для просування вперед ворог застосовує звичну для себе тактику масованого артилерійського вогню і бомбових ударів та використовує всі доступні типи зброї.

"Росіяни організували декілька спроб штурму з різних боків з району Лисичанська та навколишніх сіл. Додалися руйнування у Верхньокам’янському. З повітря вкотре обстріляна Білогорівка", – додав Гайдай.

Він також повідомив, що росіяни продовжують мобілізувати місцеве населення окупованих територій для війни проти України. 

Нагадаємо, після початку тимчасового захоплення Сєвєродонецька і Лисичанська в Луганській області залишилась невелика частина населених пунктів, які продовжують тримати оборону. Росія прагне розвинути наступ на Донецьку область, зокрема Бахмут. 

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