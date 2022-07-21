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Британці допоможуть захистити українців від нездетонованих російських мін та снарядів

Дорослих та дітей вчитимуть, що робити у разі виявлення вибухонебезпечного предмета.

Британці допоможуть захистити українців від нездетонованих російських мін та снарядів
Фото: hanumantravel.com

Британська неурядова організація “Mine Advisory Group”, яка допомагає постраждалим від мін та стрілецької зброї у всьому світі, долучиться до протимінної діяльності українського уряду.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

“Мета проєкту – допомогти Україні у розмінуванні її території та захистити населення від небезпеки, яку несуть нездетоновані міни та снаряди”, – йдеться у повідомленні. 

За оцінками фахівців, на розмінування Україні знадобиться щонайменше 10 років. 

“Отже, треба навчити дорослих та дітей правильно поводити себе, коли знайшли вибухонебезпечний предмет, щоб врятувати життя”, – зазначили у Мінреінтеграції.

Проєкт фінансується за підтримки нідерландського фонду екстреної гуманітарної допомоги біженцям та Держдепу США.

Нагадаємо, на початку липня стало відомо, що у Державній службі з надзвичайних ситуацій створять 80 нових піротехнічних підрозділів для розмінування території України.

Щодня піротехнічні підрозділи МВСУ вилучають 2-5 тисяч вибухонебезпечних предметів. У ДСНС повідомили, що майже 300 тисяч квадратних кілометрів території України потребує гуманітарного розмінування. 

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