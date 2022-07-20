Він закликав свого наступника триматися ближче до американців і заступатися за українців.

Борис Джонсон востаннє виступив у Палаті громад як прем'єр-міністр Великої Британії.

Про це повідомляє Sky News.

Джонсон закликав свого наступника триматися ближче до американців і заступатися за українців. Завершив промову Джонсон відомою фразою з фільму Термінатор "Hasta la vista, baby", що в перекладі означає "До зустрічі, дитинко".

"Я хочу використати останні кілька секунд, пан спікер, щоб дати кілька порад моєму наступнику, ким би він або вона не були. По-перше, тримайтеся ближче до американців, заступайтеся за українців, заступайтеся за свободу і демократію всюди", - сказав він.

Також Джонсон закликав майбутнього прем'єра знизити податки в Британії і зробити країну кращим місцем для життя та інвестицій.

Члени Консервативної партії аплодували Джонсону стоячи.

Нагадаємо, 7 липня Джонсон оголосив про відставку з посади лідера Консервативної партії через урядову кризу. Він залишиться прем'єром до осені, доки не оберуть нового. Ім'я його наступника мають назвати 5 вересня.

Учора Палата громад Великої Британії після пʼяти годин дебатів не змогла оголосити вотум недовіри уряду на чолі з Джонсоном.