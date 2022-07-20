Командувач ВМС України зустрівся з представниками Великої Британії

Днями командувач Військово-морських Сил Збройних Сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа зустрівся з делегацією Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії на чолі з головою Комітету з питань оборони Палати громад Парламенту Великої Британії Тобайасом Еллвудом.

Про це повідомили Військово-морські Сили ЗС України у Telegram.

"У ході зустрічі очільник ВМС обговорив із партнерами низку питань, пов’язаних з безпековою ситуацією в Азово-Чорноморському басейні. Сторони приділили значну увагу розблокуванню українських портів для вивозу зерна до країн, що перебувають на межі продовольчої кризи. Також обговорили важливу роль міжнародної спільноти у вирішенні зазначеного питання", – йдеться у повідомленні.

Також віцецадмірал Олексій Неїжпапа подякував Тобайасу Еллівуду від імені українського народу та від себе особисто за потужну підтримку Великої Британії та її значну допомогу Україні у протистоянні з агресором.

Раніше посольство Британії привітало ВМС України з професійним святом.

Також Залужний з начальником британського штабу оборони обговорили плани майбутніх військових операцій.