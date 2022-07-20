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​На Донеччині зафіксовано 26 влучань російських снарядів у житловий сектор, - Національна поліція

Ворог бив по 15 населених пунктах.

​На Донеччині зафіксовано 26 влучань російських снарядів у житловий сектор, - Національна поліція
Фото: Національна поліція

Минулої доби окупанти обстрілювали мирне населення Донеччини ракетами та артилерією. Розбито 56 цивільних об’єктів. Є вбиті та поранені.

Про це повідомляє Національна поліція в Telegram.

"Росіяни били по 15 населених пунктах - містах Курахове, Авдіївка, Торецьк, Краматорськ, Слов’янськ, Бахмут, Соледар, Гірник, Костянтинівка, Залізне, смт Південне, селах Веселе, Опитне, Новоукраїнка, Богоявленка", - йдеться в повідомленні.

За інформацією поліції, ворог застосував проти цивільних ракети Р-37, ЗРК «С-300», реактивні системи «Град» і «Торнадо-С» та артилерійські установки.

Фото: Національна поліція

Руйнувань зазнали 36 житлових будинків, з них 16 - багатоквартирні, бібліотека, школа та школа мистецтв, фермерське господарство, підприємства тощо.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України.

Також повідомлялось, що ворог наступає в напрямку Покровського на Донеччині та має частковий успіх.

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