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​ЗСУ ліквідували командира батальйону окупантів Михайлова, – Штефан

“Сергій Михайлов зробив крок доброї волі”.

​ЗСУ ліквідували командира батальйону окупантів Михайлова, – Штефан
Фото: Оперативне командування ‘Схід’

Збройні сили України ліквідували командира російського батальйону підполковника Сергія Михайлова.

Про це повідомив у Telegram полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

Фото: Анатолій Штефан у Telegram

“Командир батальйону підполковник Сергій Михайлов зробив "крок доброї волі" – офіційно денацифікувався та демілітаризувався”, – написав Анатолій Штефан.

 

Нагадаємо, з 24 лютого по 20 липня російська армія втратила на війні в Україні близько 38 750 військових. Минулої доби українські військові знищили ще близько 200 окупантів, дев’ять танків і один літак.

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