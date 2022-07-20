​ЗСУ ліквідували командира батальйону окупантів Михайлова, – Штефан

Збройні сили України ліквідували командира російського батальйону підполковника Сергія Михайлова.

Про це повідомив у Telegram полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

Фото: Анатолій Штефан у Telegram

“Командир батальйону підполковник Сергій Михайлов зробив "крок доброї волі" – офіційно денацифікувався та демілітаризувався”, – написав Анатолій Штефан.

Нагадаємо, з 24 лютого по 20 липня російська армія втратила на війні в Україні близько 38 750 військових. Минулої доби українські військові знищили ще близько 200 окупантів, дев’ять танків і один літак.