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​У Маріуполі окупанти почати вакцинацію від COVID-19 російським “Спутніком”

Раніше колаборанти, що “керують” містом, були завзятими антивакцинаторами.

​У Маріуполі окупанти почати вакцинацію від COVID-19 російським “Спутніком”
Фото: EPA/UPG

Мешканці Маріуполя, що пішли на роботу до окупаційної “адміністрації” міста, мають вакцинуватися від коронавірусу російською вакциною “Спутнік”.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“Поки без загального примусу, однак для робітників, що пішли на роботу до окупаційної адміністрації вакцинація обов’язкова”, – написав він.

Фото: Петро Андрющенко у Telegram

Андрющенко додав, що раніше керівництво окупаційної влади та коло перших колаборантів були лідерами руху антивакцинації.

“Чекаємо на марші антиваксів в Маріуполі? Прийде спротив звідки не чекали?”, – іронізує радник мера.

Нагадаємо, холери наразі в Маріуполі немає, але є передумови для спалаху на окупованих територіях та в Росії. Про це повідомив лікар-інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій. 

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