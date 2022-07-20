Померла акторка та телеведуча Руслана Писанка
Померла акторка та телеведуча Руслана Писанка
Як і чому Китай рятує Росію від краху
Як і чому Китай рятує Росію від краху
Двоє на вихід
Двоє на вихід
Росія завдала удару по центру Краматорська (оновлено)
Росія завдала удару по центру Краматорська (оновлено)
Венедіктова може стати послом України у Швейцарії, – джерела
Венедіктова може стати послом України у Швейцарії, – джерела
Тимофій Милованов: "Кремль - це мафія. Не можна дозволяти їй витрачати гроші на повій і водночас забороняти оплачувати вбивства"
Тимофій Милованов: "Кремль - це мафія. Не можна дозволяти їй витрачати гроші на повій і водночас забороняти оплачувати вбивства"
Смертельна спека в Західній Європі: люта хвиля тепла рухається на північ
Смертельна спека в Західній Європі: люта хвиля тепла рухається на північ
​Колони з приблизно 1 тис. військових РФ висунулися в бік Запоріжжя
​Колони з приблизно 1 тис. військових РФ висунулися в бік Запоріжжя
ГоловнаСуспільствоВійна

​ЗСУ повністю знищили групу “вагнерівців”

“В Україні незваних гостей чекає лише смерть”.

​ЗСУ повністю знищили групу “вагнерівців”
Фото: Генштаб ЗСУ у Facebook

Воїни 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського повністю ліквідували групу ПВК “Вагнер” ("Ліга").

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

“Кривавий ”бізнес” цих ворожих найманців сьогодні лопнув”, – йдеться у повідомленні.

Генштаб ЗСУ у Facebook
Генштаб ЗСУ у Facebook

У ЗСУ вкотре нагадали ворогу, що в Україні незваних гостей чекає лише смерть. А з романтики легкого заробітку одна перспектива – стати частинкою родючого українського чорнозему.

Нагадаємо, за інформацією британської розвідки, підрозділи найманців приватної військової компанії “Вагнера” зазнали великих втрат у боях з українськими військовими на сході України. Багато “вагнерівців” загинуло в Попасній і Лисичанську.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також