​ЗСУ повністю знищили групу “вагнерівців”

Воїни 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського повністю ліквідували групу ПВК “Вагнер” ("Ліга").

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

“Кривавий ”бізнес” цих ворожих найманців сьогодні лопнув”, – йдеться у повідомленні.

Генштаб ЗСУ у Facebook

У ЗСУ вкотре нагадали ворогу, що в Україні незваних гостей чекає лише смерть. А з романтики легкого заробітку одна перспектива – стати частинкою родючого українського чорнозему.

Нагадаємо, за інформацією британської розвідки, підрозділи найманців приватної військової компанії “Вагнера” зазнали великих втрат у боях з українськими військовими на сході України. Багато “вагнерівців” загинуло в Попасній і Лисичанську.