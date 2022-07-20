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Вночі ворог вдарив ракетами по Одеській області

Одна з них потрапила у склад.

Вночі ворог вдарив ракетами по Одеській області
Ілюстративне фото
Фото: ОК "Південь" у Telegram

Ввечері 19 липня ворог здійснив ракетний удар по Одеській області із застосуванням літаків Су-35. 

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Одна з ракет, імовірно Х-59, знищена силами протиповітряної оборони, друга влучила в покинуту складську будівлю. 

Пожежу оперативно ліквідували рятувальники.

Людських втрат немає.

Нагадаємо, на Одеську область вночі 19 липня ворог випустив з акваторії Чорного моря 7 крилатих ракет типу “Калібр”. Одну ракету збили сили протиповітряної оборони, шість – влучили по мирному селу. Постраждало 6 людей, серед яких 1 дитина.

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