Вночі ворог вдарив ракетами по Одеській області

Одна з них потрапила у склад.

Ввечері 19 липня ворог здійснив ракетний удар по Одеській області із застосуванням літаків Су-35.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Одна з ракет, імовірно Х-59, знищена силами протиповітряної оборони, друга влучила в покинуту складську будівлю.

Пожежу оперативно ліквідували рятувальники.

Людських втрат немає.

Нагадаємо, на Одеську область вночі 19 липня ворог випустив з акваторії Чорного моря 7 крилатих ракет типу “Калібр”. Одну ракету збили сили протиповітряної оборони, шість – влучили по мирному селу. Постраждало 6 людей, серед яких 1 дитина.