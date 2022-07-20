Сьогодні вдень у щонайменше трьох великих містах Донеччини майже одночасно пролунали вибухи.

Про це повідомили в обласному управлінні поліції.

У момент удару на Донеччині із робочим візитом перебували перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін і заступник Голови Національної поліції України – начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе. Разом із правоохоронцями та рятувальниками керівники відомства прибули на місце події.

У Краматорську авіаційною ракетою пошкоджено щонайменше 5 п’ятиповерхівок.

Слов’янськ окупанти накрили з РСЗО «Торнадо-С» з реактивним зарядом 9м55ф – зруйновано приватні будинки. Під завалами залишилися люди. Там триває рятувальна операція.

У Бахмуті зафіксовано прильоти «Градів».

Єнін та Цуцкірідзе координували роботу служб з порятунку постраждалих і документування наслідків ворожих обстрілів.

Також під час контрольованого вибуху було знешкоджено російську касетну ракету, яку виявили на пшеничному полі під час збору врожаю.

Керівники відомства наголосили на максимальній консолідації зусиль всіх сил оборони та безпеки і відзначили нагородами кращих слідчих Донеччини та Луганщини.

Фото: обстріли донецької області донеччина

Нагадаємо, 19 липня окупанти накрили вогнем дев'ять населених пунктів Донеччини, вбили та поранили мирних жителів, поліція зареєструвала 26 ворожих обстрілів.