​За добу поліція зареєструвала 26 ворожих обстрілів на Донеччині

Є вбиті та поранені.

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Окупанти накрили вогнем дев'ять населених пунктів Донеччини, вбили та поранили мирних жителів.

Про це повідомляє МВС на своєму офіційному Telegram-каналі.

Росіяни били по житловим кварталам з авіації, ракетних установок, артилерії, РСЗВ «Град» і «Ураган».

Фото: МВС

"Ворог вдарив по містах Бахмут, Авдіївка, Краматорськ, Костянтинівка, Соледар, Селидове, смт Нью-Йорк, селах Іванівське та Покровське", - поінформувало міністерство.

За його даними, руйнувань зазнали 22 цивільних об’єкти: 15 приватних будинків, два заводи, молочна ферма, технікум.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України.

Нагадаємо, вчора ворог атакував на межі Донеччини і Луганщини одразу з чотирьох напрямків.