Ворог продовжує обстрілювати Сумську область, – МВС
Ворог продовжує обстрілювати Сумську область, – МВС
Зеленський поклав тимчасове виконання обовʼязків голови СБУ на Малюка
Зеленський поклав тимчасове виконання обовʼязків голови СБУ на Малюка
Хто чекав на "русский мир", дочекався: стоять у чергах за буханкою хліба, без води, без світла, - Гайдай
Хто чекав на "русский мир", дочекався: стоять у чергах за буханкою хліба, без води, без світла, - Гайдай
Венедіктова прокоментувала своє відсторонення з посади генпрокурора
Венедіктова прокоментувала своє відсторонення з посади генпрокурора
Тимофій Милованов: "Кремль - це мафія. Не можна дозволяти їй витрачати гроші на повій і водночас забороняти оплачувати вбивства"
Тимофій Милованов: "Кремль - це мафія. Не можна дозволяти їй витрачати гроші на повій і водночас забороняти оплачувати вбивства"
Зеленський відсторонив Венедіктову та усунув Баканова
Зеленський відсторонив Венедіктову та усунув Баканова
Зеленський прокоментував затримання екскерівника управління СБУ в Криму
Зеленський прокоментував затримання екскерівника управління СБУ в Криму
Двоє на вихід
Двоє на вихід
Прикладна кацапологія
Прикладна кацапологія
ГоловнаСуспільствоВійна

​За добу поліція зареєструвала 26 ворожих обстрілів на Донеччині

Є вбиті та поранені.

​За добу поліція зареєструвала 26 ворожих обстрілів на Донеччині
Фото: МВС

Окупанти накрили вогнем дев'ять населених пунктів Донеччини, вбили та поранили мирних жителів.

Про це повідомляє МВС на своєму офіційному Telegram-каналі.

Росіяни били по житловим кварталам з авіації, ракетних установок, артилерії, РСЗВ «Град» і «Ураган».

Фото: МВС

"Ворог вдарив по містах Бахмут, Авдіївка, Краматорськ, Костянтинівка, Соледар, Селидове, смт Нью-Йорк, селах Іванівське та Покровське", - поінформувало міністерство.

За його даними, руйнувань зазнали 22 цивільних об’єкти: 15 приватних будинків, два заводи, молочна ферма, технікум.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України.

Нагадаємо, вчора ворог атакував на межі Донеччини і Луганщини одразу з чотирьох напрямків.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також