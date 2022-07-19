Ворог продовжує обстрілювати Сумську область, – МВС
Ворог продовжує обстрілювати Сумську область, – МВС
Венедіктова прокоментувала своє відсторонення з посади генпрокурора
Венедіктова прокоментувала своє відсторонення з посади генпрокурора
Зеленський відсторонив Венедіктову та усунув Баканова
Зеленський відсторонив Венедіктову та усунув Баканова
Зеленський поклав тимчасове виконання обовʼязків голови СБУ на Малюка
Зеленський поклав тимчасове виконання обовʼязків голови СБУ на Малюка
Хто чекав на "русский мир", дочекався: стоять у чергах за буханкою хліба, без води, без світла, - Гайдай
Хто чекав на "русский мир", дочекався: стоять у чергах за буханкою хліба, без води, без світла, - Гайдай
Двоє на вихід
Двоє на вихід
Прикладна кацапологія
Прикладна кацапологія
Зеленський прокоментував затримання екскерівника управління СБУ в Криму
Зеленський прокоментував затримання екскерівника управління СБУ в Криму
Тимофій Милованов: "Кремль - це мафія. Не можна дозволяти їй витрачати гроші на повій і водночас забороняти оплачувати вбивства"
Тимофій Милованов: "Кремль - це мафія. Не можна дозволяти їй витрачати гроші на повій і водночас забороняти оплачувати вбивства"
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог випустив по Сумщині понад 150 снарядів і обстріляв касетними боєприпасами Миколаїв, – ОВА

На Херсонщині бої тривають у двох громадах. 

Ворог випустив по Сумщині понад 150 снарядів і обстріляв касетними боєприпасами Миколаїв, – ОВА
Фото: t.me/odesacityofficial

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Вінничині, Полтавщині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині. 

По Одеській області вночі ворог вдарив ракетами – сім крилатих ракет типу "Калібр",  що випущені з акваторії Чорного моря. Одну було збито силами протиповітряної оборони, шість влучили по мирному селу. Внаслідок влучання сталося руйнування і загоряння кількох приватних будинків та надвірних споруд. Пошкодження отримали ще кілька приватних садиб, автівки, школа, будинок культури. Постраждало шестеро людей, зокрема дитина. Пожежу оперативно ліквідовано. Інші наслідки з’ясовуються, повідомили в зведенні ОВА станом на 8 ранку. 

На Сумщині вночі були мінометні обстріли Краснопільської та Миропільської громад. Попередньо − без жертв і руйнувань. Минулої доби росіяни знову обстрілювали території області. Били по Глухівській, Шалигинській, Білопільській, Хотіньській, Миропільській, Есманьській громадах. За день ворог випустив понад 150 мін та снарядів. 

У Дніпропетровській області ворог обстріляв Нікопольський та Криворізький район. У Нікополі – руйнування на двох промислових підприємствах. Вибухи спричинили пожежі. Їх уже загасили. Пошкоджені кілька приватних будинків, люди не постраждали. У Криворізькому районі обстріляли Зеленодольську громаду. Без руйнувань та постраждалих. Детальна інформація уточнюється. 

По Харкову вночі обстрілів не зафіксували. Вночі в с. Коробочкіно Чугуївського району в результаті обстрілу на території приватного домоволодіння сталося загоряння. Під ранок росіяни ракетами вдарили по Чугуївському району, с. Башкирівка у лісі. Підтверджено одне влучання. Пожежі не було. Внаслідок нічних обстрілів постраждалих немає. Зранку через обстріл у Циркунах постраждала одна цивільна особа. 

У Луганській області росіяни намагалися вести штурм одночасно за чотирма напрямками. Верхньокам’янське атакували і з боку Лисичанського нафтопереробного заводу, і з району Золотарівки. Звідти ж хотіли просунутися в бік Донеччини. Намагалися покращити своє положення поблизу Білогорівки. Багато де наступ вдалося призупинити, подекуди бойові дії тривають. По Верхньокам’янському ворог завдав ще й авіаудару. Усього по наших позиціях завдано чотири ракетні удари, два авіаудари та здійснено 11 артобстрілів.

В Донецькій області росіяни стріляли з РСЗВ "Град", РСЗВ "Ураган", артилерії. Під вогнем Авдіївка (житловий сектор, АКХЗ), Соледар (житловий сектор), Бахмут (житловий сектор).

Вночі і зранку – два ракетних удари по Торецьку, обстріл промзон Коаматорська і Курахового, артобстріл селища Новоукраїнка. Інформації щодо загиблих і поранених поки що не надходило. 

За добу – одна людина загинула, двоє поранених цивільних. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Евакуація населення триває.

Учора ввечері окупанти обстріляли касетними снарядами Корабельний район міста Миколаїв. В основному поцілили у приватний сектор – пошкоджено вікна і дах у приватних будинках. Поранень зазнали жінка і чоловік. 

Вчора приблизно о 23:50 обстрілів зазнала Широківська громада. Влучання були за межами населених пунктів. 

Тривають обстріли с. Широке. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється. Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. За попередньою інформацією є пошкоджені житлові будинки, об‘єкти інфраструктури та господарські об‘єкти. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

На Херсонщині – бойові дії у Бериславському та Каховському районах.Через постійні обстріли на території Херсонщини щодня горять ліси та поля. Лише за минулий тиждень рятувальники загасили 54 пожежі в екосистемах. Ситуація в області напружена.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , , ,
Читайте також