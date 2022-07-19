Ворог випустив по Сумщині понад 150 снарядів і обстріляв касетними боєприпасами Миколаїв, – ОВА

На Херсонщині бої тривають у двох громадах.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Вінничині, Полтавщині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині.

По Одеській області вночі ворог вдарив ракетами – сім крилатих ракет типу "Калібр", що випущені з акваторії Чорного моря. Одну було збито силами протиповітряної оборони, шість влучили по мирному селу. Внаслідок влучання сталося руйнування і загоряння кількох приватних будинків та надвірних споруд. Пошкодження отримали ще кілька приватних садиб, автівки, школа, будинок культури. Постраждало шестеро людей, зокрема дитина. Пожежу оперативно ліквідовано. Інші наслідки з’ясовуються, повідомили в зведенні ОВА станом на 8 ранку.

На Сумщині вночі були мінометні обстріли Краснопільської та Миропільської громад. Попередньо − без жертв і руйнувань. Минулої доби росіяни знову обстрілювали території області. Били по Глухівській, Шалигинській, Білопільській, Хотіньській, Миропільській, Есманьській громадах. За день ворог випустив понад 150 мін та снарядів.

У Дніпропетровській області ворог обстріляв Нікопольський та Криворізький район. У Нікополі – руйнування на двох промислових підприємствах. Вибухи спричинили пожежі. Їх уже загасили. Пошкоджені кілька приватних будинків, люди не постраждали. У Криворізькому районі обстріляли Зеленодольську громаду. Без руйнувань та постраждалих. Детальна інформація уточнюється.

По Харкову вночі обстрілів не зафіксували. Вночі в с. Коробочкіно Чугуївського району в результаті обстрілу на території приватного домоволодіння сталося загоряння. Під ранок росіяни ракетами вдарили по Чугуївському району, с. Башкирівка у лісі. Підтверджено одне влучання. Пожежі не було. Внаслідок нічних обстрілів постраждалих немає. Зранку через обстріл у Циркунах постраждала одна цивільна особа.

У Луганській області росіяни намагалися вести штурм одночасно за чотирма напрямками. Верхньокам’янське атакували і з боку Лисичанського нафтопереробного заводу, і з району Золотарівки. Звідти ж хотіли просунутися в бік Донеччини. Намагалися покращити своє положення поблизу Білогорівки. Багато де наступ вдалося призупинити, подекуди бойові дії тривають. По Верхньокам’янському ворог завдав ще й авіаудару. Усього по наших позиціях завдано чотири ракетні удари, два авіаудари та здійснено 11 артобстрілів.

В Донецькій області росіяни стріляли з РСЗВ "Град", РСЗВ "Ураган", артилерії. Під вогнем Авдіївка (житловий сектор, АКХЗ), Соледар (житловий сектор), Бахмут (житловий сектор).

Вночі і зранку – два ракетних удари по Торецьку, обстріл промзон Коаматорська і Курахового, артобстріл селища Новоукраїнка. Інформації щодо загиблих і поранених поки що не надходило.

За добу – одна людина загинула, двоє поранених цивільних. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Евакуація населення триває.

Учора ввечері окупанти обстріляли касетними снарядами Корабельний район міста Миколаїв. В основному поцілили у приватний сектор – пошкоджено вікна і дах у приватних будинках. Поранень зазнали жінка і чоловік.

Вчора приблизно о 23:50 обстрілів зазнала Широківська громада. Влучання були за межами населених пунктів.

Тривають обстріли с. Широке. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється. Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. За попередньою інформацією є пошкоджені житлові будинки, об‘єкти інфраструктури та господарські об‘єкти. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

На Херсонщині – бойові дії у Бериславському та Каховському районах.Через постійні обстріли на території Херсонщини щодня горять ліси та поля. Лише за минулий тиждень рятувальники загасили 54 пожежі в екосистемах. Ситуація в області напружена.