У Снігурівці на Миколаївщині окупанти розстріляли будинок, четверо людей загинуло

Ворог намагався звинуватити в цьому ЗСУ.

Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області у Facebook

У місті Снігурівка Миколаївської області окупанти розстріляли з міномета будинок на околиці, намагаючись звинуватити в цьому сили оборони України. Відомо про чотири жертви.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

‘Примітно, що знімальна група пропагандистського засобу масової інформації з’явилась на місці подій просто миттєво за фактом”, – йдеться у повідомленні.

Водночас підрозділи ЗСУ перебували надто далеко звідти, аби влучити мінометом.

“Але заради картинки рашисти вбили чотирьох мирних жителів”, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, ворог, імітуючи, що продовжує контролювати втрачені території Херсонщини, підступно атакує з неба.

“Ударним безпілотним літальним апаратом тричі вдарив по звільненій Іванівці, скидаючи осколкові боєприпаси для гранатометів. Втрат немає. Парою Мі-8 атаковано Потьомкіне. Без втрат”, – додали в ОК.

Нагадаємо, керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім пообіцяв платити по 100 доларів тим жителям, які будуть виявляти і здавати осіб, котрі коригують ворожий вогонь по області.