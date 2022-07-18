Росія щодня закидує окуповані території новою брехнею про Україну і про наші дії. Але попри пропаганду і залякування, люди не тільки не забувають про Україну, а й демонструють, що вони насправді думають і чого прагнуть.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Сьогодні новинами розійшлася фотографія хлопця з Маріуполя, який вийшов на вулицю міста з українським прапором. Вийшов до залишків будівлі драмтеатру, зруйнованого російськими військами. Це було дуже сміливо. І я хочу подякувати йому за цей вчинок”, - сказав Зеленський.

Він додав, що цей хлопець – один з багатьох наших людей, які чекають на повернення України і які за жодних обставин не приймуть окупацію.

Володимир Зеленський запевнив, що Україна жодного дня не забувала про мешканців тимчасово окупованих етриторій.

“І я прошу вас усіх, хто має для цього контакти і можливості – доносьте на окуповану територію реальну інформацію, підтримуйте наших людей, поширюйте там правду. Будь-яким способом, який вважаєте ефективним. На всій нашій українській землі від Херсона до Горлівки, від Генічеська до окупованих районів Харківщини, в Мелітополі та Бердянську, в Енергодарі, в Луганській і Донецькій областях, в Криму – наші люди мають чути про Україну від українців”, - закликав президент.

Зеленський зазначив, що ЗСУ змогли завдати окупантам істотних логістичних втрат, російській армії все складніше утримувати позиції на захопленій території. Крок за кроком ми просуваємось, ламаємо постачання окупантів, виявляємо і знешкоджуємо колаборантів.

“Перспектива очевидна – український прапор буде в усіх наших містах і селах. Питання – тільки час. І поки цей час триває, поки Росія ще може руйнувати життя в Україні... Як сьогодні – ударами по Нікополю, по Торецьку, по містах на Харківщині... Не забувайте підтримувати інформаційно та емоційно – наших людей в окупованих районах. Говоріть їм про Україну. Зі свого боку, держава це робить. Але маємо використовувати всю інформаційну силу нашого суспільства”, - підкреслив президент України.

Зеленський повідомив, що станом на сьогодні вдалося звільнити від окупантів 1 028 населених пунктів. Ще 2 621 – поки що під контролем загарбників.

Президент України розповів, що сьогодні спілкувався з президентом Бразилії Жаїром Болсонару про довготривалі наслідки російської війни проти України, санкційну політику, питання наших двосторонніх відносин.

“І ще одна важлива новина щодо Служби безпеки України. Відбувається кадрова ревізія Служби. Вирішується питання щодо звільнення двадцяти восьми посадовців. Різний рівень, різні напрямки. Але підстави схожі – незадовільні результати роботи”, - підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради постанову про звільнення голови СБУ Івана Баканова.