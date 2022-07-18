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ЗСУ вкотре вдарили по позиціях росіян у Новій Каховці - в районі асфальтного заводу, - Хлань

До цього знищили понад сотню окупантів у Бериславі.

ЗСУ вкотре вдарили по позиціях росіян у Новій Каховці - в районі асфальтного заводу, - Хлань
Фото: Вікіпедія

Збройні Сили України нанесли удари по позиціях російських загарбників у Новій Каховці на Херсонщині. Було зафіксовано "приліт" у районі асфальтного заводу, що на об'їзній.

Про це повідомив депутат Херсонської облради, екснардеп ВРУ Сергій Хлань.

"У Новій Каховці багато промислових підприємств. Відповідно наявна велика кількість складів. Зокрема саме тому росіяни розміщують там свої боєкомплекти в надії, що вони будуть у безпеці", - зауважив Хлань.

Фото: Facebook/Sergey Khlan

"Прильоти у Нову Каховку, до цього в Лазурне — немає більше надійного схову для російських тилів. Куди б не складали свою техніку чи запаси — все знайдемо", - наголосив депутат.

Хлань додав, що ЗСУ також нанесли удар по ворожих позиціях в Бериславі.

"Там ЗСУ чітко потрапили у промзону. В адміністративну будівлю і в ангар з російськими бензовозами. Через по-народному "вакуумний" вибух — понад 100 двухсотих росіян, яких вивозили 4-ма 130-ми ЗІЛами. Плюс контужені та покалічені вибуховою хвилею — приречені на вічні муки до кінця життя. Плюс обгорівші від зірваних бензовозів", - розповів депутат.

Нагадаємо, вранці 18 липня в Новокаховській громаді Херсонської області пролунали вибухи - здетонували ворожі боєприпаси. Гучно було також у Лазурному. Тут ЗСУ знищили склад боєприпасів військових окупантів, який був розташований на березі моря, у санаторії "Чайка".

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