У Дніпрі знайшли тіло ще одного загиблого внаслідок обстрілів 15 липня

У Дніпрі під час розбору завалів на промисловому підприємстві виявили тіло ще одного загиблого.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Пошуково-рятувальні роботи на промисловому підприємстві завершені. Та ворожа атака забрала життя чотирьох людей, шістнадцятеро дістали поранення. Семеро з них нині у лікарні", - розповів Резніченко.

Він додав, що співробітники ДСНС за три доби розібрали на підприємстві понад 325 тонн зруйнованих металоконструкцій.

Нагадаємо, 15 липня росіяни обстріляли ракетами Дніпро. Тоді було відомо, що ворожа атака забрала життя трьох людей, ще 15 отримали поранення.

Нині російські окупаційні війська знову обстрілювали Дніпропетровщину. Цього разу - Синельниківський район, де ракети влучили в елеватор, шкільне подвір'я, а також у приватний будинок.