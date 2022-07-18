"5 канал" і "Прямий" просять долучити їх до участі в національному телемарафоні замість медіагрупи "Україна"

Співробітники телеканалів звернулися до РНБО та Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Телеканали "Прямий" та "5 канал" звертаються до Ради національної безпеки і оборони та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення із закликом долучити їх до спільного телемарафону "Єдині новини" замість медіагрупи "Україна".

Про це повідомляється на сайті "5 каналу".

Співробітники, журналісти та редакційні колективи телеканалів готові долучитися до телемарафону. А з перших днів повномасштабного російського вторгнення телеканали за власною ініціативою відмовилися від традиційної сітки мовлення і перепрофілювали ефір, зокрема, - транслювали й спільний марафон.

19 березня ТОВ "Вільні медіа" звернулося до Нацради, РНБО і Мінкультури та інформполітики із проханням надати "5 каналу" та "Прямому" частину ефірного часу в національному марафоні та ввести їх до складу редакційної групи.

"Телеканали отримали підтвердження від профільного міністра і голови Нацради з питань ТБ щодо виділення їм часових проміжків з 23 березня. Однак цього так і не сталося. Згодом пролунала відмовка про відсутність вільного слота, який тепер, схоже, з'являється. Натомість канали в ніч на 4 квітня виключили з цифрового мовлення", - йдеться в заяві телеканалу.

"Хочемо наголосити: телеканали "Прямий" та "5 канал" завжди відстоювали державницькі, проукраїнські та проєвропейські позиції. Ми готові разом робити все для боротьби з гібридними інформаційними загрозами російської федерації та працювати 24/7, наближаючи спільну перемогу України у війні проти рашизму", - зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, з 22 липня канали "Медіа Групи Україна" вийдуть із процесу виробництва новин телемарафону.

Нагадаємо, 20 березня президент Володимир Зеленський підписав указ, який зобов'язує українські телеканали показувати спільний інформаційний марафон. Його ведуть медіагрупи «1+1», «Інтер», StarLightMedia, «Україна», парламентський телеканал «Рада» та Суспільне.

Водночас низка телеканалів із загальнонаціональним покриттям, зокрема "5 канал" та "Прямий", транслювали власний марафон. 4 квітня представники Концерну радіомовлення, радіозв’язку і телебачення вимкнули мовлення телеканалу "Еспресо" в цифровій мережі Т2.

Українські правозахисники просять повернути до ефіру телеканали та загалом утриматися від суттєвих обмежень свободи слова.

16 червня в Раді зареєстрували законопроєкт про відновлення мовлення "5 каналу", "Прямого" та "Еспресо". 1 липня петиція про повернення до ефіру телеканалів набрала 25 тис. голосів.