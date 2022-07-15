З наступної п'ятниці канали "Медіа Групи Україна" вийдуть із процесу виробництва новин телемарафону, - Детектор Медіа

Слоти телеканалів (а це 6 годин) віддадуть одному з мовників, який уже бере участь в марафоні.

З 22 липня телеканали "Медіа Групи Україна" вийдуть із процесу виробництва національного марафону новин, повідомляє "Детектор Медіа" з посиланням на джерела.

Таке рішення мають ухвалити в медіагрупі 21 липня.

Слоти каналів (а це 6 годин) має отримати один із мовників, який вже бере участь в національному марафоні.

У ДМ кажуть - найімовірніше це будуть "1+1" або телеканал "Рада".

У "Медіа Групі Україна" повідомили, що всі "рішення з цього приводу приймають державні установи". Головна редакторка "Рада" Наталія Яструбенко заявила, що не володіє інформацією про можливість отримання таких слотів. А "1+1 media" повідомила, що медіагрупа готова збільшити свою залученість у створенні марафону.

Також "Детектор Медіа" намагається дізнатись позицію Мінкультури та Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Нагадаємо, днями Рінат Ахметов заявив, що його інвестиційна компанія SCM покидає медіабізнес.

Канали з медіахолдингу українського бізнесмена Ріната Ахметова "Медіа Група Україна" перейшли на трансляцію телемарафону. Новинний сайт "Сегодня", що працював з 2007 року, не оновлюється з 23:59 11 липня. А Facebook-сторінка Vogue.ua (а це видавництво теж належить до SCM) станом на 11.00 12 липня мала одне оновлення.