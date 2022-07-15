Бійці СБУ і ЗСУ поцілили у два ворожі літаки на запорізькому напрямку

Один Су-25 було знищено, інший – уражено.

Бійців Центру спецоперацій "А" СБУ та військові Збройних Сил України "відмінусували" російській армії два літаки.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

"Днями в районі населених пунктів Оріхів та Степове ворог намагався атакувати з двох Су-25 українські позиції. Але наші хлопці діяли на випередження – влучно відпрацювали по ворожих літаках із ПЗРК. Як наслідок: один Су-25 знищено, інший – уражено", - розповіли в спецслужбі.

В СБУ додали - нещодавно спецпризначенці Служби безпеки знищили 4 одиниці БМП, БТР, склад боєкомплекту та позиції росіян.

"І так буде з кожним окупантом, що прийшов на нашу землю! Працюємо далі!", - наголосили в Службі безпеки.

Нагадаємо, українська авіація завдала 14 липня чотирьох ударів по скупченнях окупантів і техніки на Херсонщині.

Бійці 58 окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського знищили ще один ворожий склад боєприпасів - у районі населеного пункту Володимирівка.