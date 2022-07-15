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ЗСУ отримали від Німеччини 80 пікапів

Постачання відбувалося протягом трьох тижнів.

Німеччина передала Збройним силам України 80 пікапів. Про це у твіттері повідомило Посольство Німеччини в Україні. 

У посольстві, зокрема, зазначили, що постачання автівок відбувалося протягом кількох тижнів.

“Протягом останніх трьох тижнів Німеччина передала Україні 80 пікапів для Збройних Сил України”, - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, раніше уряд Німеччини оприлюднив повний список систем озброєння, техніки, іншої летальної та нелетальної допомоги, переданої Україні для протистояння Російській Федерації.

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