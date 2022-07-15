ЗСУ отримали від Німеччини 80 пікапів

Німеччина передала Збройним силам України 80 пікапів. Про це у твіттері повідомило Посольство Німеччини в Україні.

У посольстві, зокрема, зазначили, що постачання автівок відбувалося протягом кількох тижнів.

“Протягом останніх трьох тижнів Німеччина передала Україні 80 пікапів для Збройних Сил України”, - зазначається у повідомленні.

#МиРазом Протягом останніх трьох тижнів Німеччина передала Україні 80 пікапів 🚙🚙 для Збройних Сил України. #StandWithUkraine @AA_stabilisiert pic.twitter.com/o2BbkBo4L4 — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) July 15, 2022

Нагадаємо, раніше уряд Німеччини оприлюднив повний список систем озброєння, техніки, іншої летальної та нелетальної допомоги, переданої Україні для протистояння Російській Федерації.