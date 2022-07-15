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У разі захоплення Сіверська росіяни зразу підуть у наступ на Бахмут, – Міноборони Великої Британії

Ворог прагне відкрити шлях на Словʼянськ і Краматорськ. 

У разі захоплення Сіверська росіяни зразу підуть у наступ на Бахмут, – Міноборони Великої Британії
Обстріл Бахмута
Фото: МВС

Заяви російських військ про захід на околиці Сіверська не є підтвердженими, але росіяни справді повільно просувались після обстрілів та розвідувальних атак на Сіверськ із Лисичанська, аби відкрити шлях на Словʼянськ і Краматорськ. 

Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великобританії.

"Бахмут, швидше за все, стане наступною ціллю, щойно Сіверськ буде взято під контроль", – вважають британські військові. 

Вони додали, що після того, як Росія 30 червня була вибита зі стратегічного острова Зміїний, вона намагається заперечувати, що він використовується українськими силами. Але 13 липня два російські винищувачі не змогли завдати удару по острову. Це відповідає схемі, коли російські повітряні війська не спроможні успішно брати участь у тактичних зіткненнях.

"Від початку вторгнення з України в Росію було вивезено понад 2,5 млн осіб. Росію звинувачують у насильницькій депортації українців. Повідомляється, що в багатьох випадках українці зазнавали жорстокого ставлення у фільтраційних таборах, створених Росією", – додали в розвідці Міноборони Великобританії.

Нагадаємо, російські війська після захоплення Лисичанська і Сєвєродонецька продовжують підготовку до наступу на Донецьку область, зокрема Сіверськ і Бахмут. 

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