Окупанти обстріляли центр Миколаєва, є влучання в готель і навчальні заклади (оновлено)
Окупанти обстріляли центр Миколаєва, є влучання в готель і навчальні заклади (оновлено)
СБУ повідомила підозри майже всьому топкерівництву Держпродспоживслужби
СБУ повідомила підозри майже всьому топкерівництву Держпродспоживслужби
Росіяни обстрілюють ракетами Одеську область, щоб виявити розташування ППО
Росіяни обстрілюють ракетами Одеську область, щоб виявити розташування ППО
Вночі росіяни вдарили ракетами по свинофермі на Одещині
Вночі росіяни вдарили ракетами по свинофермі на Одещині
Перехоплення СБУ: окупанти вражені можливостями нового озброєння ЗСУ
Перехоплення СБУ: окупанти вражені можливостями нового озброєння ЗСУ
СБУ затримала організатора злочинного угруповання, підозрюваного в розкраданні надр на 1 млрд грн
СБУ затримала організатора злочинного угруповання, підозрюваного в розкраданні надр на 1 млрд грн
​Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю. Є загиблі та поранені (оновлено)
​Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю. Є загиблі та поранені (оновлено)
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Чому Захід боїться поразки Росії
Чому Захід боїться поразки Росії
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни можуть незабаром розпочати масштабніший наступ вздовж лінії Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут, – ISW

Коли наступ розпочнеться – невідомо.

Росіяни можуть незабаром розпочати масштабніший наступ вздовж лінії Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут, – ISW
Фото: pravda.com.ua

Росіяни, найімовірніше, незабаром почнуть масштабніший і рішучіший наступ уздовж лінії Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Водночас наразі не зрозуміло, як швидко почнеться цей наступ або де саме він буде зосереджений.

Аналітики зазначають, що оперативна пауза Росії здебільшого тривала, з обмеженими наземними атаками росіян на вище згаданому напрямку. 

“Російські війська продовжували артобстріл, ракетні обстріли та авіаудари по всій лінії фронту”, – йдеться у звітрі ISW.

Нагадаємо, за добу зафіксовано 33 ворожих обстріли Донецької області. Ворог бив по оселям і цивільній інфраструктурі ракетами НУРС, «Х-59МК», ЗРК «С-300», реактивними системами залпового вогню «Град», «Смерч», «Ураган» та артилерією.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також