Росіяни можуть незабаром розпочати масштабніший наступ вздовж лінії Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут, – ISW

Росіяни, найімовірніше, незабаром почнуть масштабніший і рішучіший наступ уздовж лінії Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Водночас наразі не зрозуміло, як швидко почнеться цей наступ або де саме він буде зосереджений.

Аналітики зазначають, що оперативна пауза Росії здебільшого тривала, з обмеженими наземними атаками росіян на вище згаданому напрямку.

“Російські війська продовжували артобстріл, ракетні обстріли та авіаудари по всій лінії фронту”, – йдеться у звітрі ISW.

Нагадаємо, за добу зафіксовано 33 ворожих обстріли Донецької області. Ворог бив по оселям і цивільній інфраструктурі ракетами НУРС, «Х-59МК», ЗРК «С-300», реактивними системами залпового вогню «Град», «Смерч», «Ураган» та артилерією.