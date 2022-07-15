З початку війни російська армія завдала 17 314 ударів по цивільним об’єктам і лише близько 300 – по військовим.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін.

Він зазначив, що РФ свідомо знищує українців такими атаками.

“Лише за останню добу ворог бив по Донеччині, Запоріжжю, Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Слов’янську. А вранці були Миколаїв і Вінниця. І скрізь були удари по цивільних об’єктах”, – зазначили у МВС.

Нагадаємо, 14 липня між 10 та 11 годинами ранку Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю. За даними Національної поліції, ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що удар завдали крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Окрім того, росіяни обстріляли вісім громад Сумщини. Окупанти обстрілювали Сумську область зі стрілецької зброю, реактивної та ствольної артилерії.

За добу зафіксовано 33 ворожих обстріли Донецької області. Ворог бив по оселям і цивільній інфраструктурі ракетами НУРС, «Х-59МК», ЗРК «С-300», реактивними системами залпового вогню «Град», «Смерч», «Ураган» та артилерією.