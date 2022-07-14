Жодна інша держава світу не становить такої терористичної загрози, як Росія. Жодна інша держава світу не дозволяє собі щоденно знищувати крилатими ракетами й реактивною артилерією мирні міста і звичайне людське життя.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Сьогодні я адресую це звернення не українцям і українкам, як зазвичай, а нашим партнерам. Демократичному світу. Цей день укотре довів, що Росія має бути офіційно визнана державою-терористом”, - сказав Зеленський.

Він повідомив, що внаслідок лише одного ракетного удару по нашому місту Вінниці вбито 23 людини. Троє дітей до десяти років. І це, на жаль, ще не остаточна кількість. Розбір завалів триває. У списку безвісно зниклих – десятки людей. Серед госпіталізованих є важкопоранені.

“Одна з ракет знищила медичний центр "Нейромед". Всередині були люди. Наталія, їй 40 років. Тетяна, їй 32 роки. Володимир, йому 61 рік. Віра, їй 55 років. Я побачив їх серед безвісно зниклих. Розумієте, було навіть невідомо, що взагалі сталося з людьми, які просто пішли в медичний центр… А якби хтось завдав ракетного удару по медичному центру в Далласі або в Дрездені, не дай Боже, то як би це було названо? Хіба не тероризмом?” - запитав президент України.

Зеленський додав, що серед загиблих сьогодні у Вінниці – дівчинка, їй було чотири роки, її звати Ліза. Чотири роки дитині! Її мати у важкому стані.

Росія обірвала життя дівчинки якраз у той час, коли в Нідерландах, у Гаазі, відбувалася конференція щодо російських воєнних злочинів. Конференція, на якій вирішували, що потрібно зробити, щоб кожен російський воєнний був покараний.

“Чи пригадуєте ви хоча б якусь іншу терористичну організацію, яка дозволяла б собі таку зухвалість? Убивати саме тоді, коли її попередні злочини є предметом міжнародного обговорення”, - зазначив президент України.

Володимир Зеленський підкреслив, що Росія показала цим своє ставлення і до міжнародного права, і до Європи, і до всього цивілізованого світу. Після цього ні в кого не може бути жодного сумніву, що якнайшвидше потрібен Спеціальний трибунал щодо російської агресії проти України. Також якнайшвидше має запрацювати спеціальний компенсаційний механізм, за допомогою якого всі російські активи та кошти в усіх країнах світу повинні бути конфісковані й спрямовані на відшкодування збитків жертвам російського терору.

“Абсолютно необхідно якнайшвидше запровадити такі обмеження проти російського енергетичного експорту, які не дадуть змогу терористам покривати свої витрати за рахунок міжнародної спільноти.

І я хочу підкреслити: це все потрібно не одній тільки Україні, не тільки нашим громадянам, чиї життя під загрозою від російського терору. Це потрібно всім вам, усім у світі, хто цінує людське життя хоча б трохи. Терор – це вірус. І якщо хтось із терористів залишається безкарним, це тільки заохочує інших”, - наголосив Володимир Зеленський.

Президент повідомив, що сьогодні вранці у Києві відбулася церемонія нагородження наших захисників, яким присвоєно звання Героя України. Він вручив ордени “Золота Зірка” українським воїнам, а також рідним тих воїнів, які удостоєні звання Героя посмертно.

Загалом за час повномасштабної війни з 24 лютого звання Героя присвоєно 157 українцям, зокрема 75 посмертно. Державними нагородами були відзначені понад 23 тисяч наших захисників і захисниць, понад 3,5 тисяч – посмертно.

“Настав час для демократичного світу закріпити все це належними юридичними інструментами. Статусом держави-терориста для Росії. Спеціальним трибуналом щодо російської агресії. Спеціальним компенсаційним механізмом, який спрямує кошти держави-терориста тим, кого вона хотіла знищити. І, звичайно, новими санкціями за терор. Нові санкції потрібні так само якнайшвидше”,- зазначив президент України.

Наостанок Володимир Зеленський пообіцяв, що тюрма – це найкраще, що очікує на команду “тієї посудини, з якої вилетіли “Калібри” по Вінниці”.

Нагадаємо, сьогодні між 10 та 11 годинами ранку Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю. Рятувальники повідомили, що станом на 22:00 кількість потребуючих медичної допомоги зросла до 117 осіб. 66 людей було госпіталізовано (з них 3 - діти). Триває пошук 39 потерпілих.