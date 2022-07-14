В Києві з’явився “Канадський сквер”

Київрада проголосувала за надання назви “Канадський сквер” зеленій зоні у Шевченківському районі столиці.

Про це повідомила пресслужба Київської міськдержадміністрації (КМДА).

Таке рішення депутати прийняли на знак підтримки дружніх взаємовідносин між народами Канади та України.

У Київраді подякували канадським партнерам за сталу підтримку на дипломатичному фронті, а також надану гуманітарну допомогу.

Зазначається, що “Канадський сквер” є красивою та облаштованою зеленою зоною, в якій мешканці щоденно проводять вільний час.

Нагадаємо, в столиці були демонтовані меморіальні дошки одіозному чеському журналісту Юліусу Фучику та радянському воєначальнику Василю Тупікову.