Головне за день. Четвер, 14 липня

Ракетна атака на Вінницю, Міжнародна конференція в Гаазі, військовий облік за згодою, Орден Почесного легіону для Ліни Костенко. Яким запам’ятається 141-й день повномасштабної війни.

Сьогодні Україна здригнулася від чергової трагічної звістки: внаслідок ракетних ударів по центру Вінниці загинуло більше двадцяти людей, понад сто поранені. Трагедія сталася між 10 та 11 годинами ранку. За даними Національної поліції, ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що удару було завдано крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. За інформацією ДСНС, станом на 19.40 відомо про 23 загиблих. За медичною допомогою звернулися 115 постраждалих. 64 людини госпіталізували, серед них дві дитини, 34 потерпілих перебувають у важкому стані, 5 - у критичному.

Триває пошук 42 людей.

П'ятниця, 15 липня, у Вінниці та області оголошена днем жалоби за загиблими від російського ракетного удару.

Генеральний штаб повідомив, що українські захисники нині відбили ворожі наступи на Слов'янському та Донецькому напрямках і завдали втрат росармії.

Так на Слов'янському напрямку штурмові дії ворога українські бійці відбили в районі населеного пункту Курулька.

На Донецькому напрямку рашисти намагалися поліпшити своє тактичне положення в районах Верхньокам’янського і Камʼянки і встановити контроль над Вуглегірською ТЕС. Українські воїни влучним вогнем завдали ворогу втрат і змусили відступити.

Про ситуацію на інших напрямках – в нашій новині.

Президент України Володимир Зеленський виступив на Міжнародній конференції в Гаазі щодо притягнення Росії до відповідальності за злочини в Україні.

У своєму зверненні глава держави зауважив, що невдовзі - 17 липня - виповниться 8 років від знищення літака рейсу MH17. Він підкреслив що Україні, Нідерландам, "усім нашим партнерам, експертам і розслідувачам вдалося встановити повну картину того, що сталося з MH17". Зеленський висловив сподівання, що "всі, хто здійснив той страшний злочин, отримають справедливе покарання".

Він також розповів про обстріл Вінниці 14 липня і закликав вшанувати хвилиною мовчання "усіх загиблих від російських злочинів – з 2014 року й до сьогодні, усіх, хто був убитий Росією на нашій українській землі та в українському небі".

Про що ще говорив президент і до чого закликав – у нашій новині.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у телефонній розмові з головою обʼєднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі розповів про зосередження основних зусиль ворога на півночі Луганської і Донецької областей.

"Активні бойові дії ведуться на напрямках Ізюм-Словʼянськ, Святогірськ-Словʼянськ, Лисичанськ-Соледар, Лисичанськ-Сіверськ, Попасна-Соледар. Нам вдається відбивати масовані атаки ворога. На Херсонському напрямку підрозділи Сил оборони України продовжують звільняти наші території", – зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

Залужний і Міллі обговорили темпи та обсяги поставок міжнародної технічної допомоги.

Українські захисники звільнили вже 44 населені пункти Херсонщини, повідомив виконувач обов'язків керівника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій.

Тим часом на окупованих територіях до "влади" починають призначати громадян РФ, а зрадників відсторонюють. За словами Бутрія, подекуди в окупаційні адміністрації набирають людей із кримінальним минулим або ж робітників, які не мають досвіду управлінської роботи.

До завершення в Україні воєнного стану інформація стосовно кількості загиблих захисників закрита і не підлягає оприлюдненню, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“Це обумовлено військовою необхідністю під час воєнного стану. Це інформація, яку не повинен знати ворог, адже по цим даним військові фахівці можуть зробити чимало висновків та використати цю інформацію для аналізу та планування”, - повідомила Маляр.

Вона запевнила, що Міноборони забезпечує належні виплати родинам загиблих.

Тема військового обліку українок не втрачає актуальності. У Генеральному штабі Збройних Сил України запевнили, що придатних до військової служби жінок ставитимуть на військовий облік лише за їх згодою.

Як нагадали військові, наказ міністра оборони від 07 лютого 2022 року передбачає, що з 1 жовтня 2022 року жінки, які мають певні спеціальності та/або професії, визначені в додатку, братимуться на військовий облік військовозобов’язаних.

Водночас, наголосили в Генштабі, проведення загальної мобілізації під час війни з Росією засвідчило, що на військову службу призвані близько 1% жінок від загальної кількості мобілізованих. Більшість жінок призначено на посади медперсоналу, підрозділів зв’язку, морально-психологічного забезпечення, діловодів, бухгалтерів та кухарів. Зараз у ЗСУ є потреба у жінках-фахівцях з медицини, радіотехніки та харчових технологій.

Українська письменниця Ліна Костенко отримала найвищу нагороду Франції - Орден Почесного легіону.

"Для мене це була абсолютна несподіванка. Я належу до всесвітньо невідомої літератури. І раптом така відзнака", – сказала поетеса.

Орден Почесного легіону (Ordre national de la Legion d'honneur) - найвища нагорода у Франції, яку присуджує президент за військові або цивільні заслуги. Девіз ордену – "Честь і Вітчизна".

Приналежність до ордена є вищою відзнакою пошани і офіційного визнання особливих заслуг у Франції.

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